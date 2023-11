Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Fahrzeug und beleidigt umstehende Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 19-Jähriger verständigte am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr die Polizei und gab an, dass soeben eine unbekannte Person an seinem geparkten Fahrzeug in der Häuserstraße vorbeilief und den linken Außenspiegel durch einen Schlag beschädigte. Nach seiner Tat wurde der bislang Unbekannte von umstehenden Zeugen angesprochen, die er jedoch sofort beleidigte und seinen Weg fortsetzte. Der bislang Unbekannte hielt sich danach kurzzeitig in einer nahegelegenen Gaststätte auf, war aber bei Eintreffen der Polizeibeamten bereits wieder gegangen. Bevor er verschwand schlug er erneut gegen ein weiteres Fahrzeug, welches jedoch keinen Schaden davontrug.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter haben, können sich bei dem Polizeirevier Wiesloch melden, unter: 06222-57090.

