Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr fuhr ein 34-jähriger Seat-Fahrer die K 4163 von Neckargemünd kommend in Richtung Wiesenbach entlang. Circa 50 Meter vor der Einmündung zur Bammentaler Straße kam der 34-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr er in einen Grünstreifen und landete in der Hofeinfahrt eines Anwesens. Dort prallte der Mann gegen das Hoftor und beschädigte mehrere Findlinge. Der 34-Jährige setzte daraufhin seine Weiterfahrt fort. Hierfür fuhr der Mann über den Vorgarten eines angrenzenden Grundstücks und beschädigte ebenfalls einen Teil des Rasens. An beiden Grundstücken entstand ein Gesamtschaden von rund 2.500 Euro. Durch eine geschädigte Anwohnerin eines Anwesens konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen und der Polizei mitgeteilt werden. Durch ein Streifenteam des Polizeirevier Neckargemünd konnte das Verursacherfahrzeug sowie der Fahrer an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Weiterhin wird geprüft, ob der 34-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Höhe des Sachschadens am Seat kann derzeit noch nicht beziffert werden.

