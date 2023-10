Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Cochem (ots)

Am 30.10.2023 um 20:15 Uhr wurde die Feuerwehr über Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Nähe des Bahnhofes Cochem in Kenntnis gesetzt. Das leerstehende Gebäude steht aktuell in Vollbrand. Hinsichtlich der Brandursache und der Schadenshöhe bedarf es weiterer Ermittlungen.

