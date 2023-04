POL-WAF: Ahlen. Fußgängerin angefahren

Warendorf (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer ist am Mittwoch (19.04.2023, 07.18 Uhr) ein Freckenhorster in Warendorf verletzt worden. Eine 15-jährige Radfahrerin aus Warendorf fuhr auf der linken Seite eines geteilten Rad- und Fußweges der Splieterstraße. Ihr entgegen kam ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer. An der Stelle wo der geteilte Weg endet und zu einem reinen Fußweg wird, stießen die beiden ...

