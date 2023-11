Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lkw-Fahrer verursacht Schaden

Am Dienstag fuhr ein 62-Jähriger nach einem Unfall in Ulm einfach weiter.

Gegen 17.30 Uhr war der 62-Jährige mit seinem 3,5 Tonner in der Illerstraße in Richtung Donautal unterwegs. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen stieß er mit einem BMW zusammen. Der war auf dem rechten Fahrstreifen und in gleicher Richtung unterwegs. Der 62-Jährige fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 73-jährige BMW-Fahrer folgte dem Laster, bis dieser im Donautal anhielt und verständigte die Polizei. Die nahm den Unfall auf. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 3.000 Euro. Den 62-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Warum der Mann nach dem Unfall weiterfuhr, ist nicht bekannt.

