B311 - Beim Überholen Unfall verursacht

Zwei Autos und ein Lkw waren am Mittwoch bei einem Unfall bei Uttenweiler beteiligt.

Gegen 9.30 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit einem Opel Meriva auf der B311 von Riedlingen in Richtung Biberach. Um einen vorausfahrenden Lkw auf Höhe Uttenweiler zu überholen, scherte sie aus. Eine 66-Jährige wollte ebenfalls die beiden Vorausfahrenden überholen und befand sich bereits mit ihrem Opel Astra neben dem Opel Meriva. Beim Ausscheren übersah die 38-Jährige wohl das Auto der 66-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Dennoch gelang es der 66-Jährigen, den Lkw zu überholen. Die 38-Jährige scherte nach dem Zusammenstoß hinter dem Lkw wieder ein. Dabei stieß sie in das Heck des vor ihr fahrenden Lkw. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Opel Meriva auf ca. 5.000 Euro. Der musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem fahrbereiten Opel Astra wird auf rund 2.000 Euro und der am Lkw auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

