Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen/Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Dieb in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

In der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei in Göppingen am Bahnhof einen 20-Jährigen fest. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen mehrfachen Diebstahls.

Seit Anfang September ermittelt der Polizeiposten Deggingen wegen mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Autos im Raum Deggingen (wir berichteten). Im Zuge dieser intensiven Ermittlungen fiel der Verdacht auf den 20-Jährigen als mutmaßlichen Täter. Dieser schien auch für weitere Taten in Süßen, Göppingen und Bad Boll verantwortlich zu sein. Der Verdacht erhärtete sich weiter, weshalb die Polizei gezielt nach dem Mann suchte. Der war seit über zwei Jahren an keiner Adresse gemeldet und seither unbekannten Aufenthalts.

Am Dienstagabend fiel einer Polizeistreife der Gesuchte auf und nahm ihn vorläufig fest. Ihm werden nun für den Zeitraum September und Oktober rund 35 Fälle, vornehmlich Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen, vorgeworfen. Aus den Fahrzeugen soll der Tatverdächtige Wertgegenstände und Münzgeld entwendet haben. Auch für weitere Taten, die er seit März 2023 im Raum Göppingen begangen haben dürfte, muss er sich nun verantworten.

Am Mittwoch setzte die zuständige Haftrichterin auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft einen bereits seit Ende Oktober 2023 bestehenden Haftbefehl gegen den 20-Jährigen wegen Flucht in Vollzug. Der junge Mann sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

