POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrerin übersehen

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag bei einem Unfall in Biberach eine 62-Jährige.

Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger, von der Straße Im Winkel kommend, in den Kreisverkehr zur Mettenberger Straße ein. Hierbei übersah der Citroen-Fahrer die 62-Jähriger Radlerin, die bereits im Kreisverkehr fuhr. Der Autofahrer erfasste die Radlerin mit der Front und die Frau stürzte. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Citroen Berlingo auf 1.000 Euro, am Fahrrad auf 200 Euro.

