POL-HI: Groß Escherde - Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/Bettmar (hep): Am 13.01.2023 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr kam es in der Straße In den Wispeln zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten, um gewaltsam die Tür zu einem Wintergarten zu öffnen und so in das Haus gelangten. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnten ...

