BPOLI-KN: Versuchte Bestechung: Mann bietet Bundespolizisten Geld

Singen (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Singen haben bei einer Personenkontrolle zwei Haftbefehle vollstreckt. Für einen Bahnreisenden endete die Zugfahrt mit einem Haftantritt in der JVA Konstanz. Die Bundespolizisten kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen in den gestrigen Mittagsstunden (11. September 2023) am Bahnhof in Singen nach seiner Einreise mit einem IC aus der Schweiz. Bei der ...

