Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zugfahrt endet im Gefängnis

Singen (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Singen haben bei einer Personenkontrolle zwei Haftbefehle vollstreckt. Für einen Bahnreisenden endete die Zugfahrt mit einem Haftantritt in der JVA Konstanz.

Die Bundespolizisten kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen in den gestrigen Mittagsstunden (11. September 2023) am Bahnhof in Singen nach seiner Einreise mit einem IC aus der Schweiz. Bei der Personenüberprüfung stießen sie auf zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltsschaft Stuttgart. Ursächlich waren rechtkräftige Urteile der Amtsgerichte Böblingen und Stuttgart. In einem Fall war der 42-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in vierstelliger Höhe verurteilt worden, in einem weiteren Verfahren wegen versuchten Betrugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.

Zahlen konnte der Verurteilte nicht, zu den eineinhalb Jahren Gefängnisstrafe kommen deshalb nun noch weitere 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe hinzu.

