POL-UL: (UL) Langenau - Einbrecher macht Beute

Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag Schmuck aus einem Wohnhaus in Langenau.

Ulm (ots)

Zwischen 16.40 Uhr und 21 Uhr hebelte ein Unbekannter eine Terrassentür an dem Gebäude in der Straße Am Höhenblick auf. Im Innern durchwühlte er Schubladen und Schränke. Im Flur fand er Schmuck. Den nahm er mit und flüchtete unerkannt. Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07345/92900 entgegen. Spezialisten sicherten Spuren am Tatort.

