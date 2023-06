POL-KI: 230605.3 Kiel: Festnahme nach Einbruch in Ellerbek

Panker (ots) - Polizisten der Polizeistation Lütjenburg bemerkten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die auffällige Fahrweise eines Wagens in Darry. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer und verunfallte dabei. Der Betrunkene kam verletzt in ein Krankenhaus. Gegen 02:30 Uhr fiel den Polizisten der Wagen in Darry auf, da er eine Hecke touchierte. ...

mehr