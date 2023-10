Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl in Photovoltaik-Freiflächenanlage

Großrosseln-Karlsbrunn (ots)

Am 05.10.2023 wurde von einem Betreiber der Photovoltaikanlage an der alten Grube Warndt festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter auf das Gelände der Anlage gewaltsam eingedrungen war. An einem Kabelkanal wurde versucht, mehrere unter Spannung stehende Kabel zu durchtrennen. An weiteren Stellen der Anlage wurden freiliegenden Kabel teilweise abisoliert. Zudem wurden Aufbruchversuche an einem Wechselrichter festgestellt. Offensichtlich hatte es der Täter auf den Diebstahl von Buntmetall abgesehen. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von ca. 4000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

