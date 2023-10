Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schwerer Raub auf Essenslieferanten

Völklingen-Heidstock (ots)

Der bislang unbekannte Täter gab am Abend des 14.10.2023 eine Bestellung bei einem Völklinger Dönerimbiss auf. Als der Essenslieferant gegen 23:30 Uhr zur genannten Örtlichkeit in die Moselstraße/Ecke Am Oswaldberg fuhr und aus dem Pkw ausstieg, traf er auf den maskierten Täter. Dieser schoss ihm unvermittelt mit einer Gasdruckpistole ins Gesicht, wodurch der Geschädigte glücklicherweise wohl nur leicht verletzt wurde. Der Täter durchsuchte im Anschluss das Fahrzeug und entwendete Nahrungsmittel und ein Mobiltelefon. Dem Geschädigten gelang die Flucht zu einem Passanten, welcher die Polizei verständigte. Der Täter flüchtete in Richtung der dortigen Tennisanlagen. Er konnte im Rahmen sofort durchgeführter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können. Es wird gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu übermitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell