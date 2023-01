POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Einbeck (ots) - Einbeck / Expert-Markt (rod) Durch Mitarbeiter des Einbecker Expert-Marktes in der Walter-Poser-Straße wird am 09.01.2023, gegen 16.15 Uhr, beobachtet, wie eine männliche Person mehrere Festplatten im Gesamtwert von über 600 Euro in seine Jacke steckt und den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Auf Ansprache der Mitarbeiter flüchtet die Person zu Fuß, er kann jedoch durch einen Mitarbeiter und ...

