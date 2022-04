Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Bonndorf: 9-jähriges Kind von Auto angefahren - mit dem Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Korrektur:

Fahrer des Ford war ein 81-jähriger Mann und nicht eine 81-jährige Frau.

Ursprungsmeldung:

Mit ihrem Ford befuhr am Donnerstag, 21.04.2022 gegen 18.15 Uhr eine 81 Jahre alte Frau die Wutachstraße im Ortsteil Boll in Fahrtrichtung Bonndorf. Auf einem Fahrrad kam von rechts ein 9 Jahre altes Mädchen angefahren und überquerte mit ihrem Kinderfahrrad die Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, bei dem das Kind frontal vom Fahrzeug erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert wurde. Das Mädchen zog sich bislang unbekannte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die 9-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Am Ford entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Kinderfahrrad 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell