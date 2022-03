POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Diebstahl eines Kanaldeckels

Hermeskeil (ots) - Am späten Freitagabend, den 25.03.2022 gegen 23:30 Uhr kam es in Hermeskeil in der Straße Am Eschelborn zu einer Sachbeschädigung an der Grundstücksumzäunung eines Anwohners. Dort haben zwei Jugendliche während des gegenüber stattfindenden Abiballs eine Edelstahl Kugel von ca. 30cm Durchmesser von einer Grundstücksumzäunung gerissen und sich mit dieser entfernt. Die Metallkugel konnte zwei ...

mehr