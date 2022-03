Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Pkw ohne Führerschein und unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinwirkung

Trittenheim (ots)

Nach dem Verlauf von Streitigkeiten in Trittenheim fuhr ein 29-jähriger Mann aus der Region Bernkastel-Kues am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, unter Alkoholeinfluss von 0,71 Promille und vermutlich unter Btm-Einfluss den Pkw eines Bekannten ohne dessen Zustimmung. Zudem war er zum Tatzeitpunkt nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Von Beamten der PI Schweich wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Benutzung eines Kfz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

