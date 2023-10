Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am frühen Abend des 14.10.2023 ereignete sich in Völklingen-Ludweiler ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 22-jähriger Mann raste mit seinem Pkw von der Völklinger Straße in die Werbelner Straße, überfuhr hierbei eine Verkehrsinsel und gefährdete den Gegenverkehr. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer mit seinem stark beschädigten Pkw. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten das Fahrzeug samt Fahrer unweit der Unfallörtlichkeit feststellen. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, welche von dem Pkw gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell