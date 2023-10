Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Freitag, den 13. Oktober 2023, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich in der Straße des 13. Januar ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte verkehrswidrig mit seinem weißen Skoda Kombi einen Verkehrsteilnehmer und überfuhr hierbei eine auf der Fahrbahn angelegte Verkehrsinsel. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer in Richtung Bahnhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder zu einem im Frontbereich beschädigten weißen Skoda Kombi machen können. Es wird gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu übermitteln.

