Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Nach Schlägerei auf dem Oktoberfest in Ludweiler - Polizei sucht Täter

Völklingen-Ludweiler (ots)

Auf dem Oktoberfest in Ludweiler kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf der Tanzfläche im Festzelt. Zwei Besucherinnen aus Völklingen im Alter von 28 und 53 Jahren tanzen dort, als die ältere der Beiden von einem unbekannten Mann von hinten mehrmals geschubst und schließlich zweimal mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen wird. Als die 28-jährige Begleiterin den Täter zur Rede stellen will, schubst der Mann sie mehrmals, dreht ihr den Mittelfinger um und reißt ihr, beim Versuch sie am Hals zu packen, eine Kette vom Hals. Anschließend flüchtet der Täter unerkannt aus dem Festzelt. Die beiden Geschädigten werden durch die Tat leicht verletzt. Zudem wird die Halskette der 28-jährigen beschädigt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm - 180 cm groß, blonde Haare, Dreitagebart, bekleidet mit einem blau-weiß karierten Hemd und einer braunen Lederhose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 entgegen.

