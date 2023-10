POL-VK: Raubdelikt zum Nachteil eines 24-Jährigen

Riegelsberg (ots) - Am 30.09.2023, gegen 04:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg. Der 32-jährige Fahrzeugführer kam aufgrund eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Das geparkte Fahrzeug wurde in der Folge auf eine Mauer geschoben. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr ...

