Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Heusweiler (ots)

Am 29.09.2023, gegen 13:54 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Saarlouiser Straße in Heusweiler. Der 57-jährige Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den daneben befindlichen Grünstreifen. Hier kollidierte der Fahrzeugführer mit einem Baum. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrzeugführer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell