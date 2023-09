POL-VK: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Heusweiler (ots) - Am Samstag, dem 23.09.23, wurde der Geschädigte gegen 13:15 Uhr vor seinem Anwesen in der Mozartstraße von einer jungen Frau angesprochen. Sie befand sich in Begleitung eines Kindes und fragte nach Geld und etwas zu Trinken. Als der Mann in seinem Haus Geld holen wollte, bemerkte er, dass beide Personen ihm bis in die Küche gefolgt waren. Nachdem das Kind ihn gezielt ablenkte, verschwanden beide ...

