Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Jugendlicher mit Drogen und Messer in S4 - Bundespolizisten beweisen richtigen "Riecher"

Dortmund - Unna (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (23. Mai) überprüften Bundespolizisten in einer S-Bahn einen Jugendlichen. Dieser führte Marihuana und ein Springmesser mit sich.

Gegen 23 Uhr bestreiften zivilgekleidete Bundespolizisten die S4 in Fahrtrichtung Dortmund-Lütgendortmund. Während der Fahrt kontrollierten sie einen 17-Jährigen, da diese beim Passieren den jungen Mannes einen starken Marihuana-Geruch wahrnahmen. Auf Nachfrage, ob der Deutsche gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führen würde, gab er an ein Messer zu besitzen. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in seiner rechten Jackentasche ein Springmesser auf. Bei solch einem Messer schnellt die Klinge nach Betätigung eines Knopfes oder Hebels hervor.

In der Umhängetasche stellten die Bundespolizisten zudem einen großen Beutel mit insgesamt 13 Verschlusstütchen der pflanzlichen Droge fest. Nach dem Halt der S-Bahn in Dortmund- Körne West stiegen die Beamten gemeinsam mit dem Jugendlichen aus Unna aus. Die Erziehungsberechtigte wurde über die Geschehnisse informiert.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ein.

