POL-VK: Verfolgungsfahrt und Unfallflucht - 21-jähriger Franzose flüchtet vor Polizei

Großrosseln (ots)

Emmersweiler. Am 05.10.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Gensbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger, amtsbekannter Mann aus Frankreich befuhr mit einem blauen VW Golf GTI mit luxemburgischen Kennzeichen die Gensbacher Straße aus Frankreich kommend. Dabei wurde er von einem französischen Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn verfolgt. Als der 21-Jährige einen grauen Opel Corsa mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholte, streifte er diesen und setzte seine Flucht über Großrosseln in Richtung Frankreich fort. Durch den 21-jährigen Fahrer des VW Golf wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen den Franzosen wird unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des VW Golf gefährdet wurden oder Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

