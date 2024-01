Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Polizei ermittelt nach privatem Streit wegen Körperverletzung

Auf offener Straße soll am Mittwochabend ein 47-Jähriger in einem wohl privaten Streit eine 22-Jährige zunächst verbal angegangen sein und diese schließlich gepackt und kurzzeitig gewürgt haben. Einer Begleiterin der jungen Frau soll der Mann ebenfalls auf den Oberkörper geschlagen haben, bevor er die Flucht ergriff. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 47-Jährigen. Gegenstand der Ermittlungen sind auch die Hintergründe der Auseinandersetzung.

Meßkirch

Zwei Bushäuschen mutwillig beschädigt

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte zwischen dem 27.12. und dem 03.01. zwei Bushäuschen in Kreenheinstetter Straße und der Straße "Hackenberg". Die Täter zerschlugen die Glasseiten der Wartehäuschen und richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro an. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen aufgenommen. Hinweise von etwaigen Zeugen oder anderen Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden unter Tel. 07575/2838 entgegengenommen.

Pfullendorf

Ausweichmanöver führt zu rund 10.000 Euro Sachschaden, Lkw-Fahrer fährt davon

Weil der Fahrer eines Sattelzugs in einer Kurve seine Fahrspur geschnitten hat, musste ein 24-jähriger Audi-Fahrer eigenen Angaben zufolge am Mittwochabend auf der L 268 ausweichen. Der Audi kollidierte mit zwei Verkehrszeichen, was rund 10.000 Euro Sachschaden am Wagen zur Folge hatte. Der unbekannte Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt derweil fort, weshalb der Polizeiposten Pfullendorf wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Verkehrsteilnehmer, die die Situation beobachtet haben oder Hinweise auf den Sattelzug und dessen Lenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Ostrach

Baum fällt auf Pkw - drei Personen teils schwer verletzt

Bei starken Windböen ist am Mittwochabend auf der L 286 zwischen Mottschieß und Mengen ein Baum auf einen Pkw gestürzt und hat die drei Insassen teils schwer verletzt. Gegen 17.30 Uhr kippte der Baum auf die Windschutzscheibe des Wagens, der durch die Kollision von der Straße ab- und neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Während sich die 55-jährige Autofahrerin und ein Beifahrer selbständig aus dem Wagen befreien konnten, wurde eine schwangere Beifahrerin eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Nissan befreit und ebenfalls, wie die anderen Unfallbeteiligten, durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst barg den Unfallwagen, an dem rund 20.000 Euro Sachschaden entstand.

Krauchenwies

Unfallfahrer stellt sich

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der B 311, bei dem sich ein Pkw überschlagen hatte und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam (wir berichteten), hat sich zwischenzeitlich der bislang noch nicht abschließend ermittelte Fahrer bei der Polizei gestellt. Wie bereits vermutet ist dieser nicht im Besitz eines Führerscheins, sodass den 29-Jährigen nun neben der Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet.

Nachfolgend unsere gestrige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5684508

