POL-LDK: Haiger: Schwere Gesichtsverletzung nach Schlag mit Flasche

Dillenburg (ots)

Ein 31-jähriger Mann befindet sich mit schweren Schnittverletzungen im Gesicht im Krankenhaus, nachdem ein Unbekannter ihn am Samstag, 17. Juni, offenbar vollkommen unvermittelt mit einer Glasflasche schlug. Der Mann aus Haiger befand sich zwischen 1 und 2 Uhr auf dem Weg nach Hause, als er in der Straße Am Lohgraben, dem Fußweg hinter dem Herkules-Markt, mehrere Jugendliche passieren wollte. Die sieben- bis achtköpfige Jugendgruppe befand sich zwischen dem Herkules und dem Aldi. Ein Jugendlicher trat wohl aus der Gruppe heraus und verletzte ihn mit der Flasche. Der 31-Jährige ging zunächst nach Hause, kam von dort aus ins Krankenhaus und musste operiert werden. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt bislang nicht vor. Die Polizei in Dillenburg sucht Zeugen: Wer war in der Jugendgruppe dabei? Wer hat den Vorfall gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wem ist im genannten Zeitraum eine entsprechende Jugendgruppe am Tatort oder in der Nähe aufgefallen und kann diese beschreiben oder Personen aus der Gruppe benennen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02771/9070.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

