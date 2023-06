Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Rettungshubschrauber in Solms-Oberbiel mit Laser geblendet+Katalysator gestohlen+Kupferdiebstahl in Ehringshausen+Schaufensterscheibe eingeworfen+Unfallflucht-Schwerverletzt nach Unfall

Solms-Oberbiel: Rettungshubschrauber offenbar mit Laser geblendet

Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr hat die Wetzlarer Kriminalpolizei nach einem Vorfall, der sich am Sonntag (18.06.2023) gegen 22.30 Uhr im Bereich der Wetzlarer Straße/Ecke Grundstraße in Oberbiel ereignet hat, aufgenommen. Offenbar wurde ein Rettungshubschrauber mit einem Laserpointer geblendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Wetzlar unter 0644/918-0 zu melden.

Wetzlar-Hermannstein: Katalysator weg

Zwischen dem 11.06.2023, 12:00 Uhr und Montagabend (19.06.2023), 20:45 Uhr machten sich Unbekannte an einem blauen Dacia zu schaffen. Der Sandero stand in diesem Zeitraum in der Straße "An der Schäfersheck", als die Diebe den Katalysator aus dem Auto ausbauten und mitnahmen. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Ehringshausen: Kupfer gestohlen

Rund 200 Meter Kupferrohr stahlen Diebe aus einer stillgelegten Firma in der Straße "Dreieiche". Festgestellt wurde das Fehlen am Montagnachmittag (19.06.2023) gegen 16:00 Uhr. Wann die Unbekannten auf Diebestour waren, ist derzeit noch nicht bekannt. Offenbar schnitten sie zunächst den Metallzaun des umzäunten Geländes auf, gelangten auf dieses und brachen sodann ein Fenster auf, um in das Gebäude einzudringen. Dort montierten sie Deckenplatten ab und stahlen die dahinter befindlichen Wasser- und Heizungsrohre. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten die Kupferrohre in einem bereitgestellten Transporter abtransportierten. Der Schaden wird mit rund 4.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg: Scheibe eingeworfen

In der Marktstraße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr am Freitagnachmittag (16.06.2023) und 07:45 Uhr am Montagmorgen (19.06.2023) eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und einen 500 Euro teuren Schaden verursacht. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Metallgeländer touchiert

In der Westerwaldstraße geriet am Dienstag gegen 23.55 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich von der Fahrbahn und touchierte ein Metallgeländer. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unbekannten geben? Zeugen werden, gebeten sich mit der Polizeistation Herborn unter 02772/47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Schwerverletzt nach Unfall

Am Montag (19.Juni) gegen 17.45 Uhr beabsichtigten ein 34-Jähriger aus Wetzlar in einem VW und ein 23-Jähriger in einem Renault hintereinander von der Bannstraße auf die Bundesstraße 49 aufzufahren. Als der VW-Fahrer am Ende des Einfädelungsstreifens bremste, bemerkte der Renault-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 23-Jähriger zog sich dabei schwere Verletzungen zu und der VW-Fahrer verletzte sich leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.000 Euro.

