POL-SU: Falsches Gewinnspiel

Eine 61-jährige Frau aus Sankt Augustin ist am Dienstag (16. Januar) Opfer eines falschen Gewinnversprechens geworden. Um die Mittagszeit erhielt die 61-Jährige einen Anruf auf ihr Mobiltelefon. Es meldete sich eine unbekannte Frau, die sich als "Sarah Hoffmann" vom Management einer Sicherheitsfirma vorstellte. Sie gaukelte der Sankt Augustinerin vor, dass sie 93.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, müsse die Geschädigte zunächst eine Sicherheitsgebühr bezahlen. Dies könne sie in Form von Guthabenkarten machen. Nachdem die 61-Jährige vier Guthabenkarten in einem Gesamtwert von 800 Euro gekauft hatte, sollte sie die Codes, mit denen die Karten eingelöst werden können, an die Unbekannte übermitteln. Auch dieser Aufforderung kam sie nach. Am nächsten Tag erhielt sie einen weiteren Anruf. Diesmal war ein Mann am anderen Ende der Leitung. Er stellte sich als "Christian Kaiser", ebenfalls Angestellter der Sicherheitsfirma, vor. Er stellte der Geschädigten abermals die versprochene Gewinnsumme in Aussicht. Dafür müsse sie aber erneut Gebühren in Höhe von 2.400 Euro bezahlen. Da wurde die 61-Jährige stutzig und erstattete Anzeige.

Hinweise der Polizei:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie/Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren! Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches. (Re)

