POL-SI: Weiblicher Leichnam in Waldstück aufgefunden - #polsiwi

Freudenberg (ots) - Die Polizei sucht aktuell ein 12-jähriges Mädchen, das seit dem späten Nachmittag (11.03.2023) abgängig ist. Die Vermisste wurde zuletzt gegen 17:30 Uhr in der Kleintirolstraße in Freudenberg gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen wollte das Mädchen zu Fuß in Richtung der Tillmann-Siebel-Straße in Freudenberg laufen. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen negativ. Die Vermisste kann wie folgt ...

mehr