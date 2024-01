POL-PPRP: Handy und Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.01.2024 - 07.01.2024) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Straßenschild in der Bleichstraße derart, dass es in Fahrbahn ragte und die Straßenbahn nicht mehr passieren konnte. Die Feuerwehr musste das Schild wieder richten. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die ...

