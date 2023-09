Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 18-jähriger Jogger beleidigt und geschlagen+Parkplatzrempler+Zettel nach Unfallflucht hinterlassen+Drogentest bei Verkehrskontrolle positiv

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: 18-jähriger Jogger beleidigt und geschlagen

Nachdem ein Unbekannter Radfahrer einen Jogger im Alter von 18 Jahren am Perfstausee in der Hauptstraße beleidigte und schlug, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der im Landkreis Waldeck-Frankenberg wohnende Mann joggte am Mittwoch (27.09.23) gegen 16.30 Uhr nach ersten Erkenntnissen mit seiner Freundin auf dem oberen Rundlauf des Perfstausees. Als ein unbekannter Fahrradfahrer das Paar entdeckte, beleidigte er den 18-Jährigen. Anschließend ließ er das Fahrrad auf dem Fahrradweg liegen, lief zu dem Jogger und schlug unvermittelt zu. Während der Auseinandersetzung fielen die beiden Kontrahenten zu Boden und rollten eine Böschung hinunter. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinem Bike in Richtung Breidenstein. Der Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat einen langen schwarzen Vollbart und kurze dunkle Haare. Er trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. Nach Angaben der Zeugen soll der Unbekannte ein südländisches oder arabisches Erscheinungsbild haben. Zudem könnte der Tatverdächtige im Gesicht verletzt sein. Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Biedenkopf unter 064619295-0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Skoda beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Frankfurter Straße den Radkasten eines geparkten Skoda. Der schwarze Octavia stand dort am Samstag (23.09.23) zwischen 15.00 und 15.40 Uhr auf dem Parkplatz des "Action". Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des etwa 200 Euro teuren Sachschadens machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/93050 zu melden.

Marburg: Zettel nach Unfallflucht hinterlassen

5.000 Euro beklagt der Besitzer eines Passats, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den silberfarbenen PKW in der Ernst-Giller-Straße vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Seite touchierte. Der Unbekannte hinterließ an dem beschädigten PKW einen Zettel mit unzureichenden Angaben. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch (27.09.23) zwischen 19.30 und 22.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Drogentest beim Rollerfahrer positiv

Am späten Mittwochvormittag geriet ein 39-jähriger Rollerfahrer im Wehrdaer Weg in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell