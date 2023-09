Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L3088 + Scheiben einer Schule eingeworfen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwei Schwerverletzte und etwa 18.000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3088 zwischen Kirchhain und Kleinseeelheim. Am Montag (25.09.23) gegen 15.30 Uhr geriet aus bislang unbekannten Gründen ein 21-jähriger Renault-Fahrer in den Gegenverkehr und stieß mit dem VW einer 18-Jährigen zusammen. Dabei erlitten der Fahrer und die Fahrerin schwere Verletzungen und kamen mit einem Rettungshubschrauber bzw. einem Rettungswagen in Krankenhäuser. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Reinigungsarbeiten musste die Strecke voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Sperrmaßnahmen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Scheiben beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro hinterließen Unbekannte in der Pestalozzistraße, nachdem diese mit einem festen Gegenstand mehrere Scheiben einer Schule einwarfen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 20.00 Uhr am Montag (25.09.23) und 06.00 Uhr am Dienstag (26.09.23) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Scheiben beschädigt

In der Straße "Am Richtsberg" beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohnerin hörte am Samstag gegen 16.00 Uhr einen lauten Knall und stellte später den Schaden am Kinderzimmerfenster fest. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass diese Beschädigung vermutlich durch den Schuss einer Softairwaffe oder ähnliches verursacht wurde. Wer hat dort am Samstag (23.09.23) gegen 16.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

