Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Teures E-Bike in Schröck gestohlen+Unfallfluchten in Marburg und Kirchhain-Niederwald+Gartenhütten in Kleingartenanlage aufgebrochen+Einbruch in Schule und Cafe+Kopfverletzung nach Auseinandersetzung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg-Schröck: E-Bike weg

Auf ein E-Bike des Herstellers Flyer hatte es ein Dieb in der Schröcker Straße in Schröck abgesehen. Der Unbekannte brach zwischen 23.00 Uhr am Donnerstag (21.09.23) und 09.00 Uhr am Freitag das Schloss auf und suchte mit dem Bike das Weite. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 7.000 Euro teuren Bikes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Unfallflucht in Wehrda

Auf einem Anwohnerparkplatz in der Siemenstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel. Der grüne Mokka stand dort zwischen 15.00 Uhr am Donnerstag (14.09.23) und 10.00 Uhr am Samstag (16.09.23). Die Polizei schätzt den Heckschaden auf etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Einbruch in Waldorfschule

Auf einen Fernseher hatten es Einbrecher in einer Schule in der Ockershäuser Allee abgesehen. Der oder die Unbekannten verschafften sich zwischen 16.30 Uhr am Samstag (23.09.23) und 14.30 Uhr am Sonntag (24.09.23) Zugang über die Eingangstür. Im Gebäude hebelten sie mehrere Räume auf. Dabei hinterließen sie einen Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Gartenhütten in Kleingartengelände aufgebrochen

Ungebetene Gäste suchten in den vergangenen Tagen (zwischen Sonntag 19.09.23 und 24.09.23) an der Bundesstraße 454 das Kleingartengelände "West" auf. Aus mehreren Gartenhütten und Schuppen entwendeten sie Küchenzubehör, Stühle, Werkzeuge, einen Beamer und eine Musikanlage. Wer hat dort in den letzten Tagen verdächtige Personen und oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Falsche Telefonnummer hinterlassen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Dürerstraße die Anhängerkupplung eines geparkten VW. Der Besitzer des grauen Golf stellte sein Fahrzeug am Freitag (22.09.23) gegen 09.00 Uhr dort auf einem Parkplatz ab. Als er einen Tag später (23.09.23) gegen 09.30 Uhr zurückkam, stellte er hinter dem Scheibenwischer einen Notizzettel fest. Daraufhin befand sich leider eine falsche Handynummer. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat den Zettel geschrieben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Unfallflucht

1.500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Daimlers, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug in der Straße "Rotenberg" an der linken Front touchierte. Die weiße A-Klasse stand dort zwischen 13.00 Uhr am Mittwoch (20.09.23) und 12.00 Uhr am Freitag (22.09.23). Hinweise zum Verursacher des Heckschadens nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Kirchhain: Mauer in Niederwald touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch (20.09.23) zwischen 16.00 und 18.30 Uhr eine Grundstückmauer. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Einbruch in Café

In der Reitgasse brach ein Unbekannte in ein Café ein. Er verschaffte sich zwischen 23.00 Uhr am Donnerstag (21.09.23) und 03.30 Uhr am Freitag (22.09.23) Zugang in das Gebäude. Aus dem Café fehlen Bargeld, eine Geldbörse, und einen Videorecorder. Hinweise zum Einbrecher erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0.

Marburg: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Nachdem ein Unbekannter mit einem festen Gegenstand einen 21-Jährigen schlug, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Marburger war mit seinen Bekannten am Samstag (23.09.23) an der Mühltreppe in Richtung Pilgrimstein unterwegs, als sie eine andere Personengruppe passierten. Dabei kam es offenbar zu einer Rempelei, die letztendlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Dabei sei der 21-jährige mit einem festen Gegenstand geschlagen worden. Die etwa vier bis fünfköpfige Gruppe flüchtete über die Mühltreppe in Richtung Oberstadt. Der Marburger kam mit einer leichten Kopfverletzung in eine Klinik. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise erbittet die Marburger Polizeistation unter 06421/406-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell