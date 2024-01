POL-PPRP: Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Bereits am Freitagabend (05.01.2023, gegen 20:30 Uhr) wurde eine 56-Jährige in Speyer (Im Ehrlich) von zwei bislang Unbekannten überfallen. Einer der Männer sprach die Frau an und forderte sie auf, ihre Tasche herauszugeben. Nachdem sie hierauf nicht reagierte, schubste der Unbekannte sie zu Boden, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und schoss schließlich an der 56-Jährigen vorbei. Nachdem sie ihre ...

mehr