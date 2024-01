Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am frühen Freitagabend (06.01.2024) gegen 18:20 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe im Bereich der Walzmühle. Grund der Auseinandersetzung waren Streitigkeiten zwischen Kindern und Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde durch eine 15-Jährige Beteiligte Pfefferspray eingesetzt, wodurch mehrere Personen Atemwegs - und Augenreizungen erlitten. Insgesamt 8 Personen wurden im Rahmen der Auseinandersetzung verletzt und durch den hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Fünf der verletzten Personen wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die fünf Personen wurden noch am selben Tag wieder aus den Krankenhäuser entlassen. Vor Eintreffen der Beamten waren Beteiligte der Auseinandersetzung bereits geflüchtet und konnten im Nachgang ermittelt werden. Gegen die Beteiligten der Auseinandersetzung wurden Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

