LPI-J: Pkw beschädigt

Jena (ots) - Beim Sortieren des Nachlasses stellte ein Zeuge am Mittwochabend fest, dass Silber- sowie Goldmünzen und Bargeld im Wert von gut 10.000,- Euro fehlten. Unbekannte hatten sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zur Wohnung in der Jahnstraße verschafft und das Beutegut an sich genommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

