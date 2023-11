LPI-J: Münzen und Bargeld verschwunden

Jena (ots) - Kurz nach Mitternacht informierte am Donnerstag ein Zeuge die Polizei. Grund dafür war, dass er eine männliche Person in der august-Bebel-Straße beobachtet hatte, welche sich mit einer Spraydose an einer Hausfassade verewigte. Mit Eintreffend er alarmierten beamten jedoch hatte sich der selbsternannte Künstler bereits unerkannt entfernt. Vorab hatte dieser einen Schriftzug "5Eck" in türkisener Farbe angebracht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. ...

