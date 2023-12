Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Kurt-Schumacher-Ring 21.12.2023, 19.01 Uhr

Wolfsburg, OT Laagberg, Breslauer Straße 22.12.2023, 020 Uhr

Die Polizei verzeichnete in den letzten zwei Tagen zwei Fälle von Sachbeschädigungen durch Feuer.

Am Donnerstagabend setzte Unbekannte einen Müllcontainer in der Straße Kurt-Schumacher-Ring an der Ecke zum Konrad-Adenauer-Ring in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 19.00 Uhr einen qualmenden Altpapierbehälter bemerkt. Geistesgegenwärtig zog er den brennenden Container von anderen Müllcontainern weg, damit diese nicht auch noch in Brand geraten. Anschließend alarmierte er die Feuerwehr, die wenige Minuten später vor Ort war und den Container ablöschte.

Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro.

Am frühen Freitagmorgen wurde gegen 02.24 Uhr ein Anwohner der Breslauer Straße auf Flammenschein aufmerksam.

Als er aus dem Fenster schaute sah er, wie die Müllcontainer am Sammelplatz vor dem Mehrfamilienhaus in Brand standen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, standen alle Müllcontainer in Vollbrand. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und hatte binnen weniger Minuten das Feuer gelöscht. Hier wurden sämtliche im Sammelplatz befindlichen Container durch die Flammen vollständig zerstört.

Der Gesamtschaden dürfte sich hier im vierstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und geht von vorsätzlichem Handeln aus. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner Autofahrer oder Passanten Hinweise zu beiden Fällen geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell