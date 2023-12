POL-WOB: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Ehmen, Sonnenwinkel 19.12.2023, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in der Straße Sonnenwinkel im Wolfsburger Ortsteil Ehmen ein, obwohl die Hauseigentümer anwesend waren und erbeuteten Schmuck. Am frühen Dienstagabend hielten sich die Eigentümer in ihrem Einfamilienhauses in der Straße Sonnenwinkel ...

