POL-PPRP: WhatsApp Channel "Polizei Rheinpfalz" - Schnelle Kommunikation für mehr Sicherheit in der Vorder- und Südpfalz

Ludwigshafen (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz geht neue Wege in der Bürgerkommunikation und führt den behördeneigenen WhatsApp Channel "Polizei Rheinpfalz" ein. Unser Ziel hierbei ist es, so viele Menschen wie möglich, schnell und unkompliziert mit wichtigen Informationen zu versorgen. Ab sofort erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Medienschaffende daher die Möglichkeit, wichtige Mitteilungen direkt auf ihr Smartphone zu erhalten.

Mit unserem WhatsApp Channel erhalten Sie aktuelle Informationen zu Verkehrsbeeinträchtigungen, Nachwuchswerbung, Präventionshinweise beispielsweise zum Schutz vor Telefonbetrügern oder zu aktuellen Einsatzlagen.

Bei einem WhatsApp Channel handelt es sich um eine sogenannte 1-Wege-Kommunikation. Das bedeutet, dass es keine Chat- oder Kommentarfunktion geben wird. Als Inhaber des Kanals ist für uns lediglich sichtbar, wie viele Abonnenten wir haben. Wir sehen nicht wer unseren Kanal abonniert hat. Das heißt, dass wir auch keine privaten Nachrichten an unsere Abonnenten verfassen können.

Der WhatsApp Channel des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wird regelmäßig aktualisiert und steht allen Interessierten offen. Der Kanal kann unter https://s.rlp.de/bgkTn oder über den beigefügten QR-Code abonniert werden.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

