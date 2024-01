Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Uneinsichtige Falschparker

Ludwigshafen (ots)

In Ludwigshafen kam es am Donnerstagmorgen (04.01.2024) gegen 9 Uhr gleich zu zwei Polizeieinsätzen aufgrund uneinsichtiger Falschparker.

In der Gräfenaustraße baten Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs der Stadtverwaltung Ludwigshafen eine 35-Jährige ihr falsch geparktes Auto umzuparken, da ein weiteres Auto neben dem Auto der 35-Jährigen abgeschleppt werden sollte. Die 35-Jährige folgte der Aufforderung. Zwischenzeitlich kam der 37-jährige Ehemann der Frau hinzu. Er zeigte sich uneinsichtig, da seine Frau einen Strafzettel erhalten hatte und trotzdem wegfahren sollte. Der 37-Jährige bedrohte und beleidigte die städtischen Mitarbeiter und parkte das Auto seiner Frau noch enger an das Auto, welches abgeschleppt werden sollte. Der Abschleppvorgang wurde dadurch erheblich erschwert. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Nötigung ermittelt.

In der Blücherstraße parkte ein 27-Jähriger vor einer Kindertagesstätte und blockierte den Gehweg. Eine 37-Jährige Frau, die mit ihren Kindern, dort langlief, beschwerte sich bei der Kindertagesstätte über das falsch geparkte Auto und kündigte an, dies der Stadt Ludwigshafen zu melden. Der Falschparker kam daraufhin heraus und bedrängte die Frau. Als diese weiterlief, setzte er sich in sein Auto und beschleunigte stark, als er an ihr vorbeifuhr. Später hielt er wieder an und bedrängte die Frau erneut. Die 37-Jährige rief daraufhin die Polizei. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

