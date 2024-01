POL-PPRP: Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (04.01.2024) brannte gegen 21 Uhr auf einem Gelände in der Straße Am Hüttengraben ein Auto. Das Feuer griff auf den Carport, unter welchem das brennende Auto geparkt war, über. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich nicht. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

