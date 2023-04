Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Hersdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 11.04.2023, 07:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es in Hersdorf, in der Straße "An den Mehlbäumen", zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in das Wohnhaus.

Zeugen, welche im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere von ortsfremden Personen oder Fahrzeugen, gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Prüm (06551-9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de).

