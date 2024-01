Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub mit Schusswaffe

Speyer (ots)

Bereits am Freitagabend (05.01.2023, gegen 20:30 Uhr) wurde eine 56-Jährige in Speyer (Im Ehrlich) von zwei bislang Unbekannten überfallen. Einer der Männer sprach die Frau an und forderte sie auf, ihre Tasche herauszugeben. Nachdem sie hierauf nicht reagierte, schubste der Unbekannte sie zu Boden, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und schoss schließlich an der 56-Jährigen vorbei. Nachdem sie ihre Handtasche herausgegeben hatte, flüchteten die Männer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben. Die 56-Jährige blieb unverletzt.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Mann 1: Etwa 1,65m groß, dunkelblaue, wattierte, hüftlange Jacke, dunkle Mütze Mann 2: Ebenfalls etwa 1,65m groß und etwas kräftiger.

Wir bitten Sie, wenn Sie zur fraglichen Zeit im Bereich der Straße "Im Ehrlich" etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Männern machen können, melden Sie sich! Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell