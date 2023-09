Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut mehrere Hinweise auf mögliche Kinderansprecher in der Vorder- und Südpfalz

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Auch am Donnerstag (21.09.2023) wurden der Polizei erneut Hinweise auf verdächtige Personen oder mögliche Kinderansprecher gemeldet.

In zwei Fällen konnte der gemeldete Sachverhalt bereits aufgeklärt werden. Am Donnerstagabend wurde der Polizei Ludwigshafen durch einen Vater mitgeteilt, dass ein Mann am Mittwochmorgen seiner siebenjährigen Tochter vor einer Grundschule in Maudach Bonbons gegeben habe. Durch intensive Ermittlungen konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um einen geistig beeinträchtigten 61-Jährigen handelte, der Süßigkeiten an die Kinder verteilen wollte. Der Betreuer des Mannes wurde eingehend zu dem Thema sensibilisiert. Die gemeldete verdächtige Person aus Ilbesheim (s. unsere Meldung vom 21.09.2023: https://s.rlp.de/ruEtt) konnte nach Zeugenhinweisen ermittelt werden. Angehörige meldeten sich bei der Kriminalpolizei in Landau nach dem Presseaufruf. Der Mann war dort spazieren. Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat ergeben sich derzeit nicht.

Bei einem weiteren Fall arbeiten wir mit Hochdruck an der Aufklärung. In Annweiler sollen am Donnerstagabend zwei junge Männer ein zwölfjähriges Mädchen an einem Geldautomaten auf einem Supermarktparkplatz in der Landauer Straße angesprochen und sie zum Einsteigen aufgefordert haben. Das Kind lief nachhause und informierte seine Eltern über den Vorfall. Die Männer wurden als circa 18-20 Jahre und schwarz gekleidet beschrieben. Sie sollen mit einem schwarzen Kleinbus mit SÜW-Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Deshalb suchen wir Zeugen:

- Wer kann Hinweise zu den gemeldeten Personen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Erfahrungsgemäß erreichen uns nach öffentlicher Berichterstattung über sogenannte Kinderansprecher gehäuft weitere Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen aus der Bevölkerung. Durch die Thematisierung sind insbesondere Eltern und Kinder sensibler und melden mögliche verdächtige Personen ihrer örtlichen Polizei. Obwohl sich viele verdächtige Meldungen im Nachhinein als unbegründet herausstellen, sind wir dankbar für jeden Hinweis. Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Melden Sie deshalb bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Wenn Sie wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken teilen, erfahren wir unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

- Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

- Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

- Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

- Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

- Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

- Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

