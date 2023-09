POL-PPRP: Brand eines Wohngebäudes - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (21.09.2023), gegen 12:45 Uhr, war eine 80-Jährige in einem Discounter in der Ludwigstraße einkaufen. Unbekannte stahlen ihren Geldbeutel, den sie in einer Tasche in ihrem Rolllatorkorb aufbewahrte. Verdächtige Personen hatte die Frau nicht bemerkt. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen in der Ludwigstraße ...

