Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (21.09.2023), gegen 12:45 Uhr, war eine 80-Jährige in einem Discounter in der Ludwigstraße einkaufen. Unbekannte stahlen ihren Geldbeutel, den sie in einer Tasche in ihrem Rolllatorkorb aufbewahrte. Verdächtige Personen hatte die Frau nicht bemerkt. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen in der Ludwigstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell